Sonipat News: जींद रोड पर पशु से कार की टक्कर, एक की मौत

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परिजनों के अनुसार नरेश खेती का काम करता था, जबकि विनोद एक निजी कंपनी में कार्यरत है। शुक्रवार को दोनों काम के सिलसिले में गोहाना आए थे। देर रात काम खत्म करने के बाद दोनों कार से गांव लौट रहे थे। बुटाना गांव के नजदीक बिचपड़ी मोड़ पर अचानक एक पशु कार के सामने आ गया। कार पशु से टकराने के बाद दोनों घायल हो गए।हादसे के बाद ग्रामीणों ने दोनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, विनोद को प्राथमिक उपचार के बाद महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां रेफर कर दिया गया। बरोदा थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि घायल विनोद की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।