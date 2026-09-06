Sonipat News: जींद रोड पर पशु से कार की टक्कर, एक की मौत
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:06 AM IST
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गोहाना। जींद रोड पर बुटाना गांव के पास शुक्रवार देर रात पशु के सामने आने से कार अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। हादसे में गंगाना गांव निवासी नरेश (47) की मौत हो गई, जबकि कार चालक विनोद घायल हो गया। घायल विनोद की शिकायत पर बरोदा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
परिजनों के अनुसार नरेश खेती का काम करता था, जबकि विनोद एक निजी कंपनी में कार्यरत है। शुक्रवार को दोनों काम के सिलसिले में गोहाना आए थे। देर रात काम खत्म करने के बाद दोनों कार से गांव लौट रहे थे। बुटाना गांव के नजदीक बिचपड़ी मोड़ पर अचानक एक पशु कार के सामने आ गया। कार पशु से टकराने के बाद दोनों घायल हो गए।
हादसे के बाद ग्रामीणों ने दोनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, विनोद को प्राथमिक उपचार के बाद महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां रेफर कर दिया गया। बरोदा थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि घायल विनोद की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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परिजनों के अनुसार नरेश खेती का काम करता था, जबकि विनोद एक निजी कंपनी में कार्यरत है। शुक्रवार को दोनों काम के सिलसिले में गोहाना आए थे। देर रात काम खत्म करने के बाद दोनों कार से गांव लौट रहे थे। बुटाना गांव के नजदीक बिचपड़ी मोड़ पर अचानक एक पशु कार के सामने आ गया। कार पशु से टकराने के बाद दोनों घायल हो गए।
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हादसे के बाद ग्रामीणों ने दोनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, विनोद को प्राथमिक उपचार के बाद महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां रेफर कर दिया गया। बरोदा थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि घायल विनोद की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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