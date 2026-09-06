Sonipat News: वाहन की टक्कर से स्कूटी चालक महिला घायल
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:06 AM IST
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खरखौदा। राष्ट्रीय राजमार्ग-334बी पर झरोठी टोल प्लाजा के पास वाहन ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। हादसे में सिर में चोट लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव रोहट निवासी सोनिका शुक्रवार शाम स्कूटी से हाईवे से गुजर रही थीं। इसी दौरान वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। घायल सोनिका को खरखौदा के उपमंडल स्तरीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत और बेहोशी के चलते पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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