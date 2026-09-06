Sonipat News: दही हांडी फोड़ने में भोलाराम की टीम लगातार तीसरी बार विजेता
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:04 AM IST
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गोहाना। जन्माष्टमी पर पुरानी सब्जी मंडी स्थित सनातन धर्म मंदिर शिवाला मस्तनाथ में दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के लिए 22 फुट की ऊंचाई पर दही हांडी बांधी गई। इसमें गढ़ी सराय नामदार खां गांव निवासी भोलाराम सैनी की टीम विजेता रही। टीम ने लगातार तीसरे वर्ष प्रतियोगिता में जीत दर्ज की।
मुख्य अतिथि डॉ. कपूर नरवाल और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण गोयल ने विजेता टीम को सम्मानित किया। इस दौरान मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की झांकियां भी निकाली गईं।
कार्यक्रम में दर्शना नरवाल, शुभम गोयल, नवीन गर्ग, प्रभात जैन, विशाल जैन, वेद प्रकाश मेहता, एकता गोयल, अनिता शर्मा, संजय, गोविंद गोयल, विनोद अग्रवाल, वीरेंद्र जैन, अशोक जैन, कुलभूषण गोयल, चंद्रशेखर शर्मा, राम निवास सैनी, पालेराम धीमान, ब्रह्मा सैनी, बिजेंद्र सैनी और ललित शर्मा आदि मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि डॉ. कपूर नरवाल और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण गोयल ने विजेता टीम को सम्मानित किया। इस दौरान मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की झांकियां भी निकाली गईं।
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कार्यक्रम में दर्शना नरवाल, शुभम गोयल, नवीन गर्ग, प्रभात जैन, विशाल जैन, वेद प्रकाश मेहता, एकता गोयल, अनिता शर्मा, संजय, गोविंद गोयल, विनोद अग्रवाल, वीरेंद्र जैन, अशोक जैन, कुलभूषण गोयल, चंद्रशेखर शर्मा, राम निवास सैनी, पालेराम धीमान, ब्रह्मा सैनी, बिजेंद्र सैनी और ललित शर्मा आदि मौजूद रहे।
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