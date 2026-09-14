फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Interstate Arms Smuggler Injured in Police Encounter After Being Shot in the Leg

Meerut News: पुलिस मुठभेड़ में अंतरराज्यीय हथियार तस्कर पैर में गोली लगने से घायल

Mon, 14 Sep 2026 09:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 09:38 AM IST
विज्ञापन
Interstate Arms Smuggler Injured in Police Encounter After Being Shot in the Leg

विज्ञापन
- गिरोह के तीन सदस्य पुलिस को चकमा देकर भागे

मेरठ। थाना परतापुर पुलिस और नगर स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में रविवार देर रात अवैध असलहों की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक अंतरराज्यीय शातिर तस्कर वेलकम कॉलोनी दिल्ली निवासी आमिर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके तीन अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए।
एसपी सिटी विनायक गोपाल बोस लेने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के अछरोंदा-बहादुरपुर अंडरपास के पास कुछ लोग अवैध हथियारों की डील करने वाले हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष परतापुर अजय शुक्ला और स्वाट टीम प्रभारी उप-निरीक्षक मनीष शर्मा ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और बहादुरपुर की ओर भागने लगे।
विज्ञापन


पुलिस की आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान आमिर (34) के रूप में हुई है। घायल तस्कर को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक मैगजीन, तीन कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक चोरी की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद हुई है।


चकमा देकर भागे बदमाशों की तलाश जारी
मुठभेड़ के दौरान आमिर के तीन साथी चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने आसपास के थानों को सतर्क करते हुए क्षेत्र में सघन चेकिंग और घेराबंदी शुरू कर दी है। एसपी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed