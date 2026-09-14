Panipat News: नहर में मिला मिला युवक का अर्द्ध नग्न शव, हत्या की आशंका

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मांडी गांव के डॉ. विकास ने बताया कि वह रविवार को गांव से पानीपत आ रहे थे। इस दौरान नारायणा गांव के पास पुल पर उन्हें नहर में अर्द्धनग्र युवक का शव दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और शव को नहर से बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिए। विज्ञापन

उधर, पुल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त का प्रयास किया। लेकिन भीड़ में शामिल लोग शव की शिनाख्त नहीं कर पाए। इसके शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। समालखा थाना प्रभारी महीपाल ने बताया कि आस-पास के थानों की पुलिस को भी सूचना दी गई है। जिससे शव की शिनाख्त की जा सके। संवाद मांडी गांव के डॉ. विकास ने बताया कि वह रविवार को गांव से पानीपत आ रहे थे। इस दौरान नारायणा गांव के पास पुल पर उन्हें नहर में अर्द्धनग्र युवक का शव दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और शव को नहर से बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिए।उधर, पुल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त का प्रयास किया। लेकिन भीड़ में शामिल लोग शव की शिनाख्त नहीं कर पाए। इसके शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। समालखा थाना प्रभारी महीपाल ने बताया कि आस-पास के थानों की पुलिस को भी सूचना दी गई है। जिससे शव की शिनाख्त की जा सके। संवाद

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समालखा। थाना समालखा क्षेत्र में नारायणा गांव के पास दिल्ली पैरलल नगर में रविवार दोपहर को करीब 12 बजे युवक (25) का शव मिला है। पुल के पास शव फंसा होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाला। शव अर्द्धनग्न हालत में है और शरीर पर केवल पेंट पहने हुए है। लोगों ने हत्या की भी आशंका जताई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास किए और आस-पास के थानों की पुलिस को भी इसकी सूचना दी।