Kangra News: घर से 15 लाख के आभूषण और छह लाख रुपये की नकदी चोरी

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पीड़ित शकुंतला देवी के बेटे अमित कुमार ने बताया कि शनिवार रात परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद सोए थे। सुबह जब दो अन्य कमरे खोले गए तो सामान बिखरा मिला और खिड़कियों की ग्रिल टूटी हुई थी। मौके से ग्रिल काटने वाला कटर भी बरामद हुआ है। चोर पेटी और अलमारी में रखे गहने व नकदी ले गए। विज्ञापन

सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर तीन संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जो आपस में पंजाबी भाषा में बातचीत कर रहे थे। एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि फुटेज कब्जे में लेकर संदिग्धों की पहचान और तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़ित शकुंतला देवी के बेटे अमित कुमार ने बताया कि शनिवार रात परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद सोए थे। सुबह जब दो अन्य कमरे खोले गए तो सामान बिखरा मिला और खिड़कियों की ग्रिल टूटी हुई थी। मौके से ग्रिल काटने वाला कटर भी बरामद हुआ है। चोर पेटी और अलमारी में रखे गहने व नकदी ले गए।सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर तीन संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जो आपस में पंजाबी भाषा में बातचीत कर रहे थे। एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि फुटेज कब्जे में लेकर संदिग्धों की पहचान और तलाश शुरू कर दी गई है।

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रैहन (कांगड़ा)। पुलिस थाना जवाली के तहत पनालथ पंचायत के हरसर बाजार के समीप चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोर खिड़कियों की ग्रिल काटकर घर के अंदर दाखिल हुए और करीब 15 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण तथा मकान निर्माण के लिए रखी छह लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।