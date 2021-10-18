फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   The same house targeted three times in four days... 49,000 in cash and 20 taps stolen.

Hisar News: एक ही मकान को चार दिन में तीन बार बनाया निशाना... 49 हजार की नकदी और 20 टोंटियां चोरी

Thu, 17 Sep 2026 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Thu, 17 Sep 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
The same house targeted three times in four days... 49,000 in cash and 20 taps stolen.
नारनौंद। वार्ड नंबर 3 में चोरों ने एक ही मकान को चार दिन के अंतराल में तीन बार निशाना बनाया। आरोपियों ने हर बार घर का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और 49,200 रुपये नकद तथा 20 पीतल की टोंटियां चोरी कर लीं। लगातार वारदात से परिवार में भय का माहौल है। पीड़ित की शिकायत पर नारनौंद थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार के अनुसार, वार्ड-3 निवासी संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि वह डेंटल क्लीनिक में काम करता है। 24 अगस्त को वह क्लीनिक के काम से उचाना गया था। इसी दौरान दोपहर में अज्ञात चोरों ने घर का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और 49,200 रुपये नकद व 12 पीतल की टोंटियां चोरी कर लीं।
विज्ञापन

संजय कुमार के अनुसार, 26 अगस्त को दोपहर में चोरों ने फिर घर का गेट तोड़ा और अंदर घुसकर चार पीतल की टोंटियां चोरी कर लीं। इसके बाद उसने गेट की मरम्मत करवा दी। इसके बावजूद 28 अगस्त को चोरों ने दोबारा गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया और चार पीतल की टोंटियां चोरी कर लीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस तरह तीन वारदातों में 49,200 रुपये नकद और कुल 20 पीतल की टोंटियां चोरी हुईं। संजय ने बताया कि बार-बार घर का गेट तोड़कर चोरी होने से वह और उसका परिवार भयभीत हैं। उसने आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी तथा चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है। पीड़ित ने 15 सितंबर को नारनौंद थाने में लिखित शिकायत दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed