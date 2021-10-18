Hisar News: रेकी के बाद दो युवकों ने की थी चोरी, महिला ने स्कूटी से बस स्टैंड छोड़ा

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पुलिस के मुताबिक, चोरी की वारदात से पहले दो युवकों ने मकान की रेकी की थी। दोनों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।अपने कार्यालय में डीएसपी अक्षय कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि महिला से पूछताछ में सामने आया कि उसने चोरी के सामान में से कुछ अपने मकान में छिपाकर रखा था। वारदात के बाद उसने दोनों युवकों को अपनी स्कूटी से बस स्टैंड तक छोड़ा था। बरामद आभूषणों की शिकायतकर्ता और सुनार की मौजूदगी में शिनाख्त कराई गई। अदालत ने उषा को न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेज दिया। अब पुलिस दोनों अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।12 सितंबर रात की घटना, जागरण में गया था परिवार :सेक्टर-6 निवासी संजय कुमार की शिकायत पर थाना शहर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संजय कुमार ने बताया था कि 12 सितंबर की रात वह परिवार के साथ जागरण में गया हुआ था। इसी दौरान चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच सीआईए-2 को सौंपी गई। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें वारदात से पहले दो युवकों के मकान की रेकी करने और बाद में अंदर दाखिल होने की जानकारी सामने आई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू की।जांच के दौरान उषा को गिरफ्तार किया गया।