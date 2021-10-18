Hisar News: सिटी में आज

विज्ञापन



रक्तदान शिविर

आर्यनगर : गुरु दक्ष प्रजापति आईटीआई में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।

सत्संग

देवी भवन : गोयंका सभागार में दुर्लभ सत्संग शाम 3 बजे से

भागवत कथा

एमसी काॅलोनी : शिव मंदिर में पंडित विष्णु शरण शास्त्री भागवत कथा करेंगे शाम 4 बजे

-- -

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

आशीर्वाद का दीया

एयरपोर्ट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भाजपा की ओर सेवा दिवस अभियान की शुरुआत , आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्जवलन शाम 6 बजे ।

-- -- -- -- -- -- -- -- --



सिटी में आज