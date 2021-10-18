Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:00 AM IST
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सिटी में आज
रक्तदान शिविर
आर्यनगर : गुरु दक्ष प्रजापति आईटीआई में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
सत्संग
देवी भवन : गोयंका सभागार में दुर्लभ सत्संग शाम 3 बजे से
भागवत कथा
एमसी काॅलोनी : शिव मंदिर में पंडित विष्णु शरण शास्त्री भागवत कथा करेंगे शाम 4 बजे
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आशीर्वाद का दीया
एयरपोर्ट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भाजपा की ओर सेवा दिवस अभियान की शुरुआत , आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्जवलन शाम 6 बजे ।
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रक्तदान शिविर
आर्यनगर : गुरु दक्ष प्रजापति आईटीआई में रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
सत्संग
देवी भवन : गोयंका सभागार में दुर्लभ सत्संग शाम 3 बजे से
भागवत कथा
एमसी काॅलोनी : शिव मंदिर में पंडित विष्णु शरण शास्त्री भागवत कथा करेंगे शाम 4 बजे
आशीर्वाद का दीया
एयरपोर्ट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भाजपा की ओर सेवा दिवस अभियान की शुरुआत , आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्जवलन शाम 6 बजे ।