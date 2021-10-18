Hisar News: नया पश्चिमी विक्षोभ आज से तीन दिन रहेगा सक्रिय, बारिश के आसार

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मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि मानसून टर्फ पहले तराई क्षेत्रों और उसके बाद राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में रहने से हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मानसून कमजोर बना हुआ है। सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हुई, जबकि प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में पिछले एक महीने से सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। तापमान में उतार-चढ़ाव भी जारी है।उन्होंने बताया कि 16 की रात से 18 सितंबर के बीच उत्तर भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से बादलों की आवाजाही के साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। 17, 18 और 19 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं।इन जिलों में बारिश की संभावना अधिककरनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, पंचकूला और यमुनानगर में बारिश की संभावना अधिक है। वहीं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में बारिश के आसार कम हैं। इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर मामूली बूंदाबांदी हो सकती है।