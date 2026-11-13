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वीडियो: खटीमा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। यहां देवी-देवताओं का वास है और यह भूमि राष्ट्रभूमि के रूप में भी अपनी पहचान रखती है।
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