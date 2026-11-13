Udham Singh Nagar News: एक रॉकेट ने बर्बाद कर दी 30 साल की मेहनत...

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आवास-कालोनी निवासी जीवन सिंह व उनके पुत्र ज्ञानदीप का चीमा चौराहे से करीब 50 मीटर की दूरी पर गली में तीन मंजिला गोदाम है। करीब पांच हजार वर्ग फीट में बने इस गोदाम से छोटे कारोबारियों को को फर्नीचर की सप्लाई होती है। गोदाम स्वामी ज्ञानदीप ने बताया कि दीपावली के मौके पर करीब 10 दिन तक फैक्टरियां बंद रहती हैं।इसे देखते हुए माल की सप्लाई बनाएं रखने के लिए उन्होंने लाखों रुपये की उधारी कर लकड़ी व प्लास्टिक के फर्नीचर, फोम आदि का सामान स्टॉक किया था। राज इंडस्ट्रीज और पिंकी की फर्म से उन्होंने लाखों का माल मंगाया था। बुधवार रात करीब नौ बजे वह गोदाम बंद कर अपनी पत्नी को लेकर घर चले गए थे। कुछ देर बाद पड़ोस में रहने वाली मुंहबोली बहन ने बताया कि आपके गोदाम में एक जलता हुआ रॉकेट चला गया है जिससे आग लग गई है।खबर मिलते ही वह और पिता जीवन सिंह उर्फ ड्डडू आननफानन मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक पूरा गोदाम आग की चपेट में आ चुका था। ज्ञानदीप ने गोदाम का ताला तोड़कर वहां रखा फोम का बोरा हटाने का प्रयास किया लेकिन आग भड़कने के कारण वह हिम्मत नहीं जुटा सके। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया।