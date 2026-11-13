Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   man was stabbed to death in the Rudrapur district hospital

मोबाइल की दुकानों की रार में चली चाकू: अस्पताल के अंदर ताबड़तोड़ वार, युवक की मौत; दिनदहाड़े हत्या से दहशत

Fri, 13 Nov 2026 12:20 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Fri, 13 Nov 2026 12:20 PM IST
सार

रुद्रपुर में मोबाइल कारोबार की प्रतिस्पर्धा को लेकर दो पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जगतपुरा-आवास विकास में मारपीट में चार लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान नितेश कुमार पर चाकू से वार कर दिए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। 

विज्ञापन
man was stabbed to death in the Rudrapur district hospital
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रुद्रपुर शहर में मोबाइल कारोबार में वर्चस्व और प्रतिस्पर्धा को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद शुक्रवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। जगतपुरा-आवास विकास क्षेत्र में हुई मारपीट में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान राजकुमार उर्फ नितेश कुमार (30) पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। गंभीर रूप से घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल में दिनदहाड़े हुई हत्या से अफरातफरी मच गई।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के जगतपुरा-आवास विकास में दिनेश जौहरी और अमन प्रजापति की मोबाइल की दुकानें आमने-सामने हैं। दोनों के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को लेकर लंबे समय से तनातनी चली आ रही थी। शुक्रवार सुबह इसी विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। संघर्ष में चार लोग घायल हो गए। इस दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए।
विज्ञापन


घायलों को लेकर दोनों पक्ष जिला अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि अस्पताल में उपचार के दौरान राजकुमार उर्फ नितेश कुमार पुत्र कमलेश जौहरी पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में उसका उपचार किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल परिसर में हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना के बाद जिला अस्पताल में तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी लेने पहुंचे एसपी सिटी प्रमोद कुमार के सामने ही दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। स्थिति संभालने और दोनों पक्षों को अलग करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed