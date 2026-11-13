खटीमा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- धामी के नेतृत्व में विकास पथ पर आगे बढ़ा उत्तराखंड

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। यहां देवी-देवताओं का वास है और यह भूमि राष्ट्रभूमि के रूप में भी अपनी पहचान रखती है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बृहस्पतिवार को अशोक फार्म स्थित शहीद हरि किशन शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह में पहुंचे। उन्होंने बद्री विशाल का जयकारा लगाकर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश भी भारत की ताकत को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने पूरे विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।

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यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा है। सेना को दुश्मनों को करारा जवाब देने की पूरी छूट मिली है। आज भारतीय सेना दुश्मनों के घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। साथ ही सनातन संस्कृति की समृद्धि और संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

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कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, दायित्वधारी मोहिनी पोखरिया, रंजीत रामधारी, नगर पालिकाध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, कमल जिंदल, नंदन सिंह खड़ायत, सतीश भट्ट, रंदीप पोखरिया, मोहन सिंह चुफाल और गोपाल बोरा आदि मौजूद रहे।

खटीमा के लोगों को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खटीमा के लोगों को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में महाकाल, चित्रकूट और ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। खटीमा के लोग वहां आकर देवी-देवताओं के दर्शन करें। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आना उनका सौभाग्य है। वह वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ में भी आएंगे।

यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है। मध्यप्रदेश सरकार इसकी तैयारियों में जुटी है। उन्होंने खटीमा के लोगों को सिंहस्थ महाकुंभ में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया।

वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित

भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं रामनंद, राहुल कुमार, नीनू विश्वास, पार्वती देवी, जगीर सिंह पटियाली, जगीर सिंह मल्ली, प्रेरणा कुमार, देव नारायण, रामसजीवन, सुदर्शन, विरजन और विकास कुमार को सम्मानित किया।