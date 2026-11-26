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बौराड़ी में सात दिवसीय त्रिवेणी कौथिग शुरू, सांस्कृतिक झांकी से दिखी लोक संस्कृति की झलक

विशाल कुमार

Updated Thu, 26 Nov 2026 12:50 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 12:50 PM IST







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नई टिहरी के बौराड़ी में झांकी के साथ सात दिवसीय त्रिवेणी कौथिग शुरू हो गया है। कौथिग के शुभारंभ पर नवदुर्गा मंदिर से स्कूली छात्र छात्राओं ने नगर क्षेत्र में संस्कृति झांकी निकाली। मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या पर आज शाम को लोक गायक मंगलेश डबराल सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। ... और पढ़ें

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