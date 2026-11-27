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ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से बुधवार को घनसाली के श्रीराम होटल में टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक की ओर से सहकारिता ऋण मेले का आयोजन किया गया। मेले में सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान 120 लाभार्थियों को डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शक्ति लाल शाह, सहकारिता निदेशक जयवीर मियां और जिला सहकारी बैंक के उपमहाप्रबंधक चिराग बिष्ट ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। ऋण मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे काश्तकारों और स्थानीय लोगों ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी लेकर ऋण का लाभ उठाया। ऋण लेकर स्वरोजगार शुरू करने वाले लाभार्थियों ने अपनी योजनाएं भी साझा कीं। उम्मेद सिंह ने बताया कि उन्होंने सहकारिता के माध्यम से 25 लाख रुपये का ऋण लिया है, जिससे वह होमस्टे का निर्माण कर पर्यटन के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। वहीं काश्तकार अमित नौटियाल ने बताया कि वह ऋण की धनराशि से मुर्गी पालन और बागवानी का कार्य शुरू करेंगे। मोहनलाल ने मधुमक्खी पालन को स्वरोजगार का माध्यम बनाने के लिए ऋण लिया है। इस मौके पर विधायक शक्ति लाल शाह ने कहा कि प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से किसानों और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार छोटे और बड़े किसानों को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है, जिसका पूरा ब्याज सरकार वहन करती है और लाभार्थियों को केवल मूलधन वापस करना होता है। उन्होंने कहा कि घनसाली में 120 लोगों को डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण होना इस बात का संकेत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की योजनाओं के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति के साथ धरातल पर काम करना जरूरी है। सहकारिता निदेशक जयवीर मियां ने कहा कि किसानों और आम लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सहकारिता विभाग के माध्यम से ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक के उपमहाप्रबंधक चिराग बिष्ट एवं चमियाला शाखा प्रबंधक कुलदीप सकलानी ने बताया कि अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण योजनाओं के तहत 100 से अधिक लाभार्थियों को डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के चेक वितरित किए गए हैं। इस धनराशि से काश्तकार विभिन्न व्यवसाय शुरू कर अपनी आजीविका मजबूत कर सकेंगे।

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