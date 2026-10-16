{"_id":"6ad1f5b69afba1e51b0b23a3","slug":"video-tehri53-year-old-man-swept-away-by-strong-current-while-bathing-in-the-river-near-dhundeshwar-mahadev-temple-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"ढुंडेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी में नहाते समय तेज बहाव में बहा 53 वर्षीय व्यक्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ढुंडेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी में नहाते समय तेज बहाव में बहा 53 वर्षीय व्यक्ति
टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर क्षेत्र में ढुंडेश्वर महादेव मंदिर के समीप नदी में नहाने के दौरान एक व्यक्ति तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। उसकी पहचान दिनेश लाल (53) पुत्र हीरालाल, निवासी ग्राम जाखी डागर, थाना कीर्तिनगर के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, दिनेश लाल अपने गांव से एक डोली के साथ ढुंडेश्वर महादेव मंदिर आए थे। इस दौरान वह मंदिर के समीप नदी में स्नान करने गए, जहां तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम नदी में बहे व्यक्ति की तलाश में सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चला रही है। फिलहाल व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है और तलाश जारी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।