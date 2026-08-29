टिहरी: घनसाली-चमियाला मोटरमार्ग पर खड़े वाहन में लगी आग, राहगीर की सूचना से टला बड़ा हादसा

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घनसाली-चमियाला मोटरमार्ग पर सेंदुल के पास सड़क किनारे खड़े एक यूटिलिटी (पिकअप) वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया । सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थानाध्यक्ष अजय कुमार जाटव ने बताया कि 112 के माध्यम से भरत अहिरवार नाम के व्यक्ति ने करीब 12:30 बजे वाहन में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद अग्निशमन वाहन तत्काल मौके के लिए रवाना हुआ।

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