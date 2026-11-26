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पीआरडी स्वंय सेवकों का कार्य बहिष्कार जारी मांगें न मानी तो परिवार सहित करेंगे आंदोलन
अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर पीआरडी स्वयं सेवकों विकास भवन परिसर में चौथे दिन कार्य बहिष्कार जारी रहा। पीआडी के स्वंय सेवकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर शासनादेश जारी नहीं हो जाता, तब तक वे अपने कार्य बहिष्कार के निर्णय पर अडिग हैं।
संगठन के जिलाध्यक्ष भरत बैरवाण ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित मुख्य सचिव, विभागीय मंत्री से इस संबंध में जीओ जारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाली कैबिनेट बैठक में शासनादेश जारी नहीं किया जाता है, तो समस्त पीआरडी स्वयंसेवक अपने परिवार, रिश्तेदारों के साथ धरना देगें। उन्होंने बताया कि लंबे समय से अपनी दो सूत्रीय जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी मांगों में होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता तथा वर्ष भर 365 दिन का नियमित रोजगार शामिल हैं।
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