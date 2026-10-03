{"_id":"6ac13970a8995de6c902aeae","slug":"video-accident-on-madmaheshwar-trek-youth-from-mathura-drowns-while-bathing-in-river-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"मदमहेश्वर ट्रैक पर हादसा, नदी में नहाते समय डूबा मथुरा का युवक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। प्रसिद्ध मदमहेश्वर पैदल ट्रैक पर गौंडार-बनतोली के समीप नदी में नहा रहा एक यात्री अचानक डूब गया। इस हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डीडीआरएफ और आपदा मित्र की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला और रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।

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