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मदमहेश्वर ट्रैक पर हादसा, नदी में नहाते समय डूबा मथुरा का युवक

Sat, 03 Oct 2026 10:50 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:50 PM IST
Accident on Madmaheshwar trek Youth from Mathura drowns while bathing in river
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। प्रसिद्ध मदमहेश्वर पैदल ट्रैक पर गौंडार-बनतोली के समीप नदी में नहा रहा एक यात्री अचानक डूब गया। इस हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डीडीआरएफ और आपदा मित्र की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला और रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।
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