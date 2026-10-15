{"_id":"6ad0e39ebdb6c243580a998e","slug":"video-roorkee-shelter-site-soaked-by-rain-agniveers-search-for-a-dry-spot-to-rest-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"रुड़की: बारिश से भीगा आश्रय स्थल, आराम के लिए सूखी जगह तलाश रहे अग्निवीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रुड़की। बृहस्पतिवार को बारिश के बाद अग्निवीर अभ्यर्थियों के रुकने और अराम के लिए लगाए टेंट पूरी तरह पानी से भीग गए। इससे अभ्यर्थियों और उनके साथ आए अभिवावकों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ ने प्लास्टिक सीट के सहारे खुद ही अपने बैठने का इंतजाम किया। वहीं कुछ ने आसपास स्थित होटलों का सहारा लिया। शहर में सुबह से ही झमाझम बारिश के बीच अभ्यर्थी ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों के माध्यम से भर्ती स्थल पर पहुंचने लगे। बारिश के चलते अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए एसडीएम चौक पर लगाए टेंट पानी से सराबोर हो गए। ऐसे में यहां पहुंचे अभ्यर्थियों और उनके साथ आए अभिभावकों के सामने ठहरने और सिर छिपाने की समस्या खड़ी हो गई। देवप्रयाग से प्रियांशु सिंह और साहिल सिंह, पौड़ी से विकास और ओम अभ्यर्थी ने बताया कि बारिश के कारण पूरे टेंट भीगा हुआ है। बैठने के लिए सूखी जगह तक नहीं बची है। टेंट में बिछाई मेट भी गीली हो गई। प्लास्टिक सीट खरीदकर खुद ही बैठने का इंतेजाम करना पड़ रहा है। जिम्मेदार विभाग की ओर कम से कम वाटरप्रूफ टेंटों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों ने होटल में बिजली न होने समस्या के बारे में भी बताया। होटल के एक कमरे सात युवा, प्रत्येक से 350 रुपये चार्ज - कई अभ्यर्थियों ने बताया कि आसपास के होटलों में उनसे निर्धारित से अधिक पैसा वसूला जा रहा है। 12 घंटे के चेकआउट शर्त पर एक कमरा सात से आठ लोगों के समूह को दिया जा रहा है। इसके लिए होटल स्टाफ उनसे प्रति व्यक्ति 350 रुपये ले रहा है। प्रियांशु और साहिल ने बताया कि बुधवार शाम उन्होंने बस अड्डे के समीप एक होटल में 1500 रुपये में कमरा किराए पर लिया था। होटल मे देर रात बिजली चली गई जिससे उन्हें शौचालय और नहाने-धोने के लिए होटल के बाहर से हैंडपंप से पानी भरना पड़ा। इससे काफी दिक्कत झेलनी पड़ी -

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