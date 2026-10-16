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रामझूला पुल पर मरम्मत कार्य के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा पर उठे सवाल
ऐतिहासिक रामझूला पुल पर मरम्मत और रखरखाव कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुल पर ऊंचाई में काम कर रहे श्रमिकों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं होने की बात सामने आई है। गंगा नदी के ऊपर बने इस पुल पर काम के दौरान सुरक्षा में लापरवाही से हादसे का खतरा बना हुआ है। पुल की ऊंचाई और नीचे बहती तेज जलधारा को देखते हुए मरम्मत कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है। इसके बावजूद कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है।
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