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Rishikesh:At the Jollygrant campus of the Himalayan Institute Hospital Trust (HIHT), a program was initiated to mark the 31st Mahasamadhi Day of Dr. Swami Rama
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हिमालयन इंस्टिट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट (एचआईएचटी) के जौलीग्रांट परिसर में डॉ स्वामी राम के 31वे महासमाधि दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।
कार्यक्रम में निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर डॉ कैलाशानंद गिरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
पहाड़ फाउंडेशन, नैनीताल को स्वामी राम मानवता पुरस्कार दिया जाएगा।
इस उपलब्धि के लिए संस्था को गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र व 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। इस दौरान एचआईएचटी के वार्षिक कैलेंडर-2027 का विमोचन भी किया जाएगा।
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