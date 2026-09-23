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ऋषिकेश में कल से होगी राफ्टिंग, कारोबारियों ने किया खारास्रोत में गंगा की पूजा

Renu Saklani

Updated Wed, 23 Sep 2026 01:59 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 01:59 PM IST







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ऋषिकेश में राफ्टिंग की शुरुआत से पहले राफ्टिंग कारोबारियों की ओर से खारास्रोत में गंगा पूजन किया गया। शाम 4 बजे प्रशासन की ओर से शिवपुरी से राफ्टिंग का विधिवत शुरुआत की जाएगी। कल सुबह से राफ्टिंग की शुरुआत होगी। ... और पढ़ें

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