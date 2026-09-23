Rishikesh News: पीएलएमएस परिसर में कुल 26 नामांकन पत्र बिके

- बृहस्पतिवार को होगी नामांकन प्रक्रियाऋषिकेश। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पीएलएमएस परिसर में छात्रसंघ चुनाव की तैयारियों के चलते बुधवार को गहमागहमी रही। छात्रसंघ के पांच पदों के लिए 20 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई जबकि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए छह नामांकन पत्र बिके। नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ ही परिसर में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. वीके गुप्ता ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक हुई। इस दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए कुल 20 नामांकन पत्र बिके। वहीं, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए छह नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। नामांकन पत्रों की बिक्री पर परिसर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली गई थीं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रो. गुप्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन प्रक्रिया होगी। शांतिपूर्ण व व्यवस्थित तरीके से नामांकन संपन्न कराने के लिए परिसर प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।