Rishikesh News: बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों ने रखीं समस्याएं
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 23 Sep 2026 07:24 PM IST
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यमकेश्वर। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को विकासखंड यमकेश्वर के ब्लॉक सभागार में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष विभिन्न समस्याएं रखीं। विभागीय अधिकारियों ने समस्याएं सुनने के साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिलाया। शिविर की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख सीता चौहान ने की। जिला विकास अधिकारी रमेश चंद ने अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को निस्तारण की जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा। शिविर में स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, उद्यान, रीप, एनआरएलएम, समाज कल्याण और बाल विकास विभाग की ओर से स्टॉल लगाए गए। अधिकारियों ने योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य बचन सिंह बिष्ट व कविता डबराल, ज्येष्ठ उप प्रमुख स्वाति रावत, कनिष्ठ उप प्रमुख धर्मेंद्र सिंह रावत, बीडीओ आकाश बेलवाल समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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