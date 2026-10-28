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श्रीनगर में स्वयंसेविका समिति का पथ संचलन, कदमताल करते हुए मुख्य मार्गों से गुजरे बच्चे

Renu Saklani

Updated Wed, 28 Oct 2026 03:02 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 03:02 PM IST







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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की महिला विंग स्वयंसेविका समिति की ओर से बुधवार को श्रीनगर में पथ संचलन निकाला गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के स्कूली बच्चे नगर के मुख्य मार्गों से अनुशासित ढंग से गुजरे। इस दौरान बच्चों ने कदमताल करते हुए नगरवासियों का ध्यान आकर्षित किया। ... और पढ़ें

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