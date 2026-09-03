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श्रीनगर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन की ओर से निकाली गई भव्य झांकी

Alka Tyagi

Updated Thu, 03 Sep 2026 07:21 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 07:21 PM IST







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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) की ओर से नगर में भव्य झांकी निकाली गई। झांकी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हरे कृष्ण-हरे राम के जयकारों और भजन-कीर्तन से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा। ... और पढ़ें

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