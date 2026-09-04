श्रीनगर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा की भक्ति में रंगा शहर, निकाली गई शोभायात्रा

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को श्रीनगर कान्हा की भक्ति में रंगा नजर आया। नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर और कल्याणेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों और भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय बने रहे। वहीं, भागीरथी कला संगम की ओर से नगर में शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में राधा-कृष्ण और ग्वालों के रूप में सजे बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। बच्चों की प्रस्तुतियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

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