श्रीनगर: चारा खाने के चक्कर में नाले में गिरी गाय, युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला

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कंसमर्दिनी मंदिर मार्ग पर सोमवार सुबह चारा खाने के चक्कर में एक गाय नाले में गिर गई। गाय नाले में फंसकर बुरी तरह कीचड़ में सन गई। करीब आधे घंटे तक गाय को निकालने की कोशिश नहीं हुई। इसके बाद पास के हॉस्टल में मौजूद सुभाष ने हिम्मत दिखाते हुए दो अन्य लोगों की मदद से गाय को बाहर निकालने का प्रयास किया। दोनों अन्य लोग नगर निगम के सफाई कर्मचारी थे। तीनों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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