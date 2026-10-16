श्रीनगर में दशहरे की तैयारी तेज, 50 फीट से ऊंचा होगा रावण का पुतला

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आदर्श रामलीला में 20 अक्तूबर को होने वाले रावण दहन की तैयारियां तेज हो गई हैं। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाने का काम अंतिम चरण में है। इस बार रावण का पुतला 50 फीट से अधिक, मेघनाद का 40 फीट और कुंभकर्ण का 35 फीट से अधिक ऊंचा होगा। पुतले बनाने के लिए मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से कारीगरों की टीम पहुंची है। मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह टीम पिछले करीब 18 वर्षों से श्रीनगर में पुतले तैयार कर रही है।

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