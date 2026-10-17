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वीडियो: हल्द्वानी में बंगाली समाज की दुर्गा पूजा, षष्टी पूजा में महिलाओं ने की पूजन-अर्चना

Heera

Updated Sat, 17 Oct 2026 11:36 AM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 11:36 AM IST







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हल्द्वानी के संकल्प बैंक्वेट हॉल में बंगाली समाज की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान षष्टी पूजा करती महिलाओं ने पूजन किया और ढाकी की थाप पर नृत्य किया। ... और पढ़ें

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