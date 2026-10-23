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वीडियो: तीनपानी से लालकुआं निकाल गई कांग्रेस की न्याय यात्रा, अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर बेरोजगारी और महंगाई पर उठाए सवाल

Heera

Updated Fri, 23 Oct 2026 09:52 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 09:52 PM IST







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कांग्रेस की उत्तराखंड न्याय यात्रा शुक्रवार को हल्द्वानी मुख्य शहर में न जाकर तीनपानी चौराहे से लालकुआं के लिए निकली। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी प्रकरण, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ... और पढ़ें

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