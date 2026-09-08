कोटद्वार: जिला सहकारी बैंक गढ़वाल के निर्विरोध अध्यक्ष बने पंकज रावत, सुरेंद्र प्रताप सिंह उपाध्यक्ष

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जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटद्वार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। सभी पदों पर एक-एक नामांकन होने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। चुनाव परिणाम सामने आते ही समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई और बाद में बाजे-गाजे के साथ नगर में विजय जुलूस निकाला। निर्वाचन अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी दुगड्डा बीडी रतूड़ी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू हुई थी। पहले चरण में संचालक मंडल (डायरेक्टर) के चुनाव कराए गए। इसमें 14 नामांकन हुए थे, जिनमें से 13 डायरेक्टर चुने गए। मंगलवार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच में सभी नामांकन वैध पाए गए। प्रत्येक पद पर एक-एक प्रत्याशी होने के कारण सभी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। पंकज रावत को अध्यक्ष और सुरेंद्र प्रताप सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हल्द्वानी के प्रतिनिधि के लिए अनारक्षित सीटों पर नीतू रावत, रविंद्र सिंह नेगी और मनोज पटवाल, अनुसूचित सीट पर चंद्रकला देवी निर्विरोध चुनी गईं। वहीं, उत्तराखंड प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड देहरादून के प्रतिनिधि के लिए अनारक्षित सीट पर नरेंद्र सिंह और महिला आरक्षित सीट पर साधना त्रिपाठी निर्विरोध निर्वाचित हुईं।

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