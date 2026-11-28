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कोटद्वार हादसे में आठ की मौत, सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट अटका, कांग्रेस की चुनावी तैयारी
अमर उजाला डिजिटल टीम
Published by: Renu Saklani
Updated Sat, 28 Nov 2026 07:17 PM IST
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उत्तराखंड में शनिवार को कई बड़ी खबरें सामने आईं। पौड़ी के रिखणीखाल में हुए सड़क हादसे में आठ लोगों की जान चली गई, वहीं अंकिता भंडारी मामले में सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट नहीं हो सका। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने विधानसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों पर मंथन शुरू किया है। वहीं आपदा प्रबंधन दिवस पर प्रदेशभर में हुई मॉक ड्रिल भी चर्चा में रही।
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