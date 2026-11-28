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उत्तराखंड में शनिवार को कई बड़ी खबरें सामने आईं। पौड़ी के रिखणीखाल में हुए सड़क हादसे में आठ लोगों की जान चली गई, वहीं अंकिता भंडारी मामले में सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट नहीं हो सका। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने विधानसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों पर मंथन शुरू किया है। वहीं आपदा प्रबंधन दिवस पर प्रदेशभर में हुई मॉक ड्रिल भी चर्चा में रही।

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