पौड़ी जिले के रिखणीखाल ब्लॉक में शनिवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। रिखणीखाल-सतपुली मोटर मार्ग पर कलवाड़ी गांव के पास एक इको वैन अनियंत्रित होकर करीब 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में चालक समेत 13 लोग सवार थे। हादसे में आठ लोगों की जान चली गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। मृतकों में सात महिलाएं और वाहन चालक शामिल हैं। सभी महिलाएं भंगलवाड़ गांव की रहने वाली थीं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को महिलाएं सिद्धखाल बाजार में स्वयं सहायता समूह की बैठक और अन्य जरूरी काम निपटाने गई थीं। इसके बाद सभी इको वैन से अपने गांव भंगलवाड़ लौट रही थीं। रास्ते में कलवाड़ी के पास अचानक वाहन अनियंत्रित हुआ और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।