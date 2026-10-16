कुंभ 2027 की तैयारियां तेज, निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए टीमें गठित

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कुंभ 2027 को लेकर मेला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले से जुड़े अस्थायी और स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो दिन और रात की शिफ्ट में निरीक्षण कर भौतिक प्रगति की रिपोर्ट तैयार करेंगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए तीन एजेंसियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि तैयारियों को तय समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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