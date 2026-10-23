हरिद्वार में दीपावली से पहले शुरू होगी ‘गंगा सारथी’ इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा

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धर्मनगरी में मां गंगा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और नगर आयुक्त नंदन कुमार की पहल पर ‘गंगा सारथी’ इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसका संचालन दीपावली से पहले शुरू करने की योजना है। पर्यावरण अनुकूल इस परिवहन सेवा से बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों को विशेष राहत मिलेगी।

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