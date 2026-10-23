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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Haridwar:‘Ganga Sarathi’ electric golf cart service to begin in Haridwar before Diwali

हरिद्वार में दीपावली से पहले शुरू होगी ‘गंगा सारथी’ इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा

Fri, 23 Oct 2026 03:21 PM IST
विशाल कुमार
Vishal Kumar विशाल कुमार
Updated Fri, 23 Oct 2026 03:21 PM IST
Haridwar:‘Ganga Sarathi’ electric golf cart service to begin in Haridwar before Diwali
धर्मनगरी में मां गंगा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और नगर आयुक्त नंदन कुमार की पहल पर ‘गंगा सारथी’ इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसका संचालन दीपावली से पहले शुरू करने की योजना है। पर्यावरण अनुकूल इस परिवहन सेवा से बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों को विशेष राहत मिलेगी।
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