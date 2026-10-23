हरिद्वार में ऊंचे सीवर ढक्कनों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, तुषार कपिल के लिए बेहतर उपचार की मांग

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हरिद्वार के भूपतवाला स्थित होटल रमाया इन के बाहर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने तुषार कपिल के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सड़क से ऊंचे सीवर ढक्कनों और अधूरे निर्माण कार्यों को हादसों का खतरा बताते हुए तत्काल मरम्मत की मांग की। जिलाध्यक्ष अमन गर्ग ने तुषार को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा से जुड़े मामलों में जिम्मेदार विभाग बहानेबाजी न करें। मुरली मनोहर और डॉ. सुशील शर्मा ने भी असुरक्षित सड़कों पर नाराजगी जताते हुए सीवर ढक्कनों को तत्काल ठीक कराने की मांग की।

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