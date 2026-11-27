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प्रशासन और संबंधित विभागों की लंबे समय से जारी अनदेखी से आजिज आकर विकासखंड के रवेंठा, मोली और रोलजुन्यारी गांवों के ग्रामीणों ने खुद ही अपनी राह बनाने का बीड़ा उठा लिया है। ग्राम प्रधान कुसुम पुंडीर, महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने महज दो दिनों के भीतर श्रमदान से 61 मीटर से अधिक लंबी और करीब 9 फीट चौड़ी कच्ची सड़क तैयार कर मिसाल पेश की है। दरअसल, कांचुला-गैना संजाकटा मोटर मार्ग का तीन किलोमीटर से अधिक हिस्सा वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे बीमारों और बुजुर्गों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। बार-बार गुहार के बाद भी सुनवाई न होने पर बुजुर्गों और दिव्यांगों सहित 45 से अधिक ग्रामीणों ने खुद कुदाल उठा ली। वहीं, सूचना मिलने पर शुक्रवार को वन दरोगा नरेंद्र सिंह और वन बीट अधिकारी संदीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

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