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कर्णप्रयाग: मेडिकल शॉप पर हार्ट अटैक आने से अचानक गिरा शख्स, संचालक ने सीपीआर देकर बचाई जान

Thu, 17 Sep 2026 04:21 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कर्णप्रयाग (;चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, कर्णप्रयाग (;चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 17 Sep 2026 04:21 PM IST
सार

व्यक्ति को जब घबराहट हुई और उसकी छाती में दर्द हुआ। तो वो उनकी दुकान में आया। ऐसे में उन्होंने उनकी बीपी की जांच की और उन्हें अस्पताल में डॉक्टरो से दिखाने को कहा।

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Karnaprayag Man suddenly Fall at medical shop after suffering heart attack owner saves his life by CPR
मेडिकल पर व्यक्ति को आया हार्ट अटैक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत एक मेडिकल संचालक ने एक व्यक्ति को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। स्थानीय मेडिकल संचालक कैलाश सती ने बताया की एक व्यक्ति उनकी दुकान के पास गाडी में बैठा था।

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व्यक्ति को जब घबराहट हुई और उसकी छाती में दर्द हुआ। तो वो उनकी दुकान में आया। ऐसे में उन्होंने उनकी बीपी की जांच की और उन्हें अस्पताल में डॉक्टरो से दिखाने को कहा। लेकिन इस दौरान वो बैठे हुए अचानक से पीछे गिर गए। जिसके बाद उन्होंने व्यक्ति को  सीपीआर दी।
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जब वे थोड़ा सही हुए। तो उन्हें वाहन के जरिए अस्पताल पहुंचाया। उसके साथ उनकी मां भी मौजूद थी। उन्होंने बताया जब वे रात में व्यक्ति को देखने गए। तो वह सामान्य थे। 

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