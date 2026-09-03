VIDEO: बसंत कुमार के बयान पर सर्वण समाज में आक्रोश

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बागेश्वर। पूर्व कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी बसंत कुमार के एक कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सर्वण समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। बुधवार को एसबीआई तिराहे पर एकत्र होकर प्रदर्शनकारियों ने बसंत कुमार का पुतला फूंककर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान दयाल पांडेय ने कहा कि बसंत कुमार के बयान से समाज में विभाजन का संदेश जा रहा है और इस तरह की बयानबाजी से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। पुतला दहन करने वालों में दयाल पांडे, कैलाश उपाध्याय, राजेंद्र उपाध्याय, जगदीश पाठक, महेश पांडे, बबलू जोशी, ललित पांडेय और पीयूष तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे।

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