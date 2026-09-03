Bageshwar News: यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर फूंका भाजपा का पुतला

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पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण ने कहा कि 21वीं सदी में देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना जरूरी है। कांग्रेस नेता बालकृष्ण ने संकीर्ण सोच को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया। यूथ कांग्रेस नेता धीरज कुमार और ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस धार्मिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख भरत फर्स्वाण, गिरीश तिवारी, लक्ष्मण आर्य, प्रकाश कोहली, दीपक कोहली, हरीश भट्ट और बबलू फर्स्वाण आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद

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गरुड़ (बागेश्वर)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कार्यक्रम के बाद कथित तौर पर शुद्धीकरण हवन किए जाने के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरुड़ के गांधी चबूतरे पर प्रदर्शन कर भाजपा का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने इसे भेदभाव और विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देने वाला कदम बताया।