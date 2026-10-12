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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   VIDEO: Karni Sena protest, police took away activists in two buses

VIDEO: करणी सेना का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को दो बसों में भरकर ले गई पुलिस

Mon, 12 Oct 2026 01:35 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:35 PM IST
VIDEO: Karni Sena protest, police took away activists in two buses
वाराणसी में सर्किट हाउस के सामने करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों और एससी/एसटी अधिनियम व यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और दो बसों से पुलिस लाइन ले गई।
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