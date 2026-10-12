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VIDEO: करणी सेना का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को दो बसों में भरकर ले गई पुलिस

किशन चौबे

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:35 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:35 PM IST







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वाराणसी में सर्किट हाउस के सामने करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों और एससी/एसटी अधिनियम व यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और दो बसों से पुलिस लाइन ले गई। ... और पढ़ें

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