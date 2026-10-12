{"_id":"6acc8e19e9be8e8ffb0dbacf","slug":"video-video-air-control-center-being-built-at-namo-ghat-for-the-air-show-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एयर शो के लिए नमो घाट पर बन रहा एयर कंट्रोल सेंटर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काशी में प्रस्तावित एयर शो की तैयारियां तेज हो गई हैं। नमो घाट पर एयर कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, जहां से शो से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वहीं, नमो घाट फेस-टू के पास पक्का रास्ता भी बनाया जा रहा है। आयोजन को लेकर घाट पर निर्माण और व्यवस्थाओं से जुड़े कार्य कराए जा रहे हैं।

... और पढ़ें