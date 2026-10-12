वाराणसी: लहुराबीर चौराहे पर कांग्रेस के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

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वाराणसी के लहुराबीर चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने पार्टी के रुख पर नाराजगी जाहिर की। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने विरोध के जरिए अपना संदेश देने की कोशिश की।

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