शामली: अंकित हत्याकांड को लेकर डीएम-एसपी से मिलेंगे खाप चौधरी, पंचायत में बनाई रणनीति

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गांव बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्या के मामले में शुक्रवार शाम उनके आवास पर खाप चौधरियों और समाज के लोगों की पंचायत हुई। पंचायत में निर्णय लिया गया कि शनिवार दोपहर 11 बजे कलक्ट्रेट में डीएम और एसपी ने वार्ता का समय दिया है। दोनों अधिकारियों से वार्ता के बाद आगे की रणनीति को लेकर निर्णय लिया जाएगा। पंचायत में बाबा संजय कालखंडे, सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान, सुरेंद्र सिंह तोमर, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी, शोकिंन्द्र सिंह, अजय चौधरी, विदेश मलिक, आशीष चौधरी, प्रभात मलिक आदि मौजूद रहे।

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