Shamli News: धन-धन भाग हमारे, वो तो हमारी सेठानी है, वो तो झुंझुनूं वाली महारानी है...

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कार्यक्रम का शुभारंभ भजन गायक लाल सिंह लचक ने गणेश वंदना तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश से किया। इसके बाद भजन गायक हरीश नामदेव ने धन-धन भाग हमारे, वो तो हमारी सेठानी है, वो तो झुंझुनूं वाली महारानी है और जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, करेंगे सेवा हर जन्म में आदि भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।भजन गायक पंडित निशांत भागवत पाठक ने कर सोलह शृंगार तुझे रिझाऊं मां, ओढ़ ले री मां, ओढ़ ले री तेरी चुनर लाया मां, मेरे बालाजी महाराज तेरी जय हो टिल्लू वाले और मेरी दादी की चुनरिया लाल-लाल, झुंझुनूं वाली की चुनरिया लाल-लाल, जिसमें जड़ा है तारों का जाल आदि भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रद्धालु देर शाम तक झूमते रहे। इसके बाद सभी भक्तों ने मिलकर रानी सती दादी को चुनरी अर्पित की।मां की महाआरती नगरपालिका परिषद शामली के अध्यक्ष अरविंद संगल और मीनू संगल ने की। मां की जोत प्रज्ज्वलित हनुमान धाम के प्रधान सलिल द्विवेदी, राजकुमार मित्तल और संस्थापक अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा ने संयुक्त रूप से की। पूजा-अर्चना पंडित रजनीकांत ने विधि-विधान से कराई।इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल, पूर्व आईजी विजय गर्ग, पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, राहुल शर्मा, गौरव गर्ग, मनीष भटनागर, अरविंद भारद्वाज, कमल चौहान, मयंक सिंघल, अखिल, अमन गोयल, सतीश धीमान, पंडित दिनेश पाठक, सुनील टम्मी, राधेश्याम गोयल आदि मौजूद रहे। संचालन उत्तम नामदेव ने किया।