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मेरठ: वैश्य समाज ने मनाई महाराजा अग्रसैन की जयंती

Mohd Mustakim

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:02 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:02 PM IST







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दिल्ली रोड पर पूर्वा महावीर स्थित अग्रसैन भवन में रविवार को महाराज अग्रसैन की जयंती मनाई गई। वैश्य समाज के लोगों ने महाराज अग्रसैन के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान महाराज अग्रसैन की वीरता के बारे में बताया गया। ... और पढ़ें

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