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मेरठ: केएमसी चिकित्सा संस्थान में लगाई अत्याधुनिक मशीन, विधायक ने किया शुभारंभ

Mohd Mustakim

Updated Sun, 18 Oct 2026 03:03 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 03:03 PM IST







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मेरठ में पहली बार केएमसी चिकित्सा संस्थान में रविवार को गामा कैमरा की स्थापना की गई। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में किडनी, हृदय, थायरॉइड और हड्डियों की कार्यक्षमता जांच के लिए यह आधुनिक मशीन लगाई गई। विधायक अमित अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। ... और पढ़ें

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